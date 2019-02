В сети показали смартфон Samsung Galaxy S10e в эксклюзивном цвете

Очередная утечка фото случилось по отношению к компании Samsung и ее смартфону Galaxy S10e. На этот раз новинка предстала в эксклюзивном желтом цвете.

В сети фото эксклюзивного желтого смартфона Samsung Galaxy S10e появились на портале MySmartPrice. Ранее «слитые» в интернет снимки поведали, что данный гаджет можно будет купить в белом, черном и зеленом цвете. Желтый цвет компания Samsung решила добавить эксклюзивно для смартфона Galaxy S10e, в то время как старших товарищей гаджета - Galaxy S10 и Galaxy S10+ - можно будет купить только в трех вышеуказанных цветовых вариантах.

EXCLUSIVE! First look at Samsung Galaxy S10e Canary Yellow colour and S10 Series dimensions!



Galaxy S10e: 5.8 inch- 142.5x70.5x8.1mm

Galaxy S10: 6.1 inch- 149.9x71.6x8.1mm

Galaxy S10+: 6.4 inch- 157.0x75.3x8.1mm



Like it? Samsung is going after the XR!https://t.co/uf2V8hAxeI pic.twitter.com/Lb1Kk6dgJI