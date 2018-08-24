В камере смартфона Xiaomi Mi 8 Lite будет доступен ночной режим

Сегодня, 01:30 \\ Гаджетомания

Ван Чуан, выступающий соучредителем компании Xiaomi, объявил, что камера смартфона Xiaomi Mi 8 Lite будет оснащена ночным режимом Super Night Scene Mode. Он будет разработан по тому же принципу, что и в камере гаджета Xiaomi Mi Mix 3.

 В данный момент разработчики Xiaomi занимаются созданием ночного режима специально для смартфона Xiaomi Mi 8 Lite. Судя по снимкам, которые Чуан опубликовал в подтверждение своих слов, гаджет действительно будет выдавать снимки намного качественнее, чем обычно характерно для смартфонов Xiaomi. Хоть гаджеты бренда и пользуются бешеным спросом благодаря своей цене, но «камерофонами» их назвать все-таки сложно.

Сообщается, что у смартфона Xiaomi Mi 8 Lite в ночном режиме будут некоторые отличия в сравнении с другими гаджетами, имеющими такой же режим Super Night Scene. Когда пользователь нажмет на кнопку спуска затвора, смартфон сделает сразу восемь снимков с разными настройками. Последнее фото станет объединением лучших частей из всех 8-и снимков.

Такие же преимущества съемки в темное время суток получит, как сообщалось ранее, смартфон Xiaomi Mi 8 SE, его тоже ждет ночной режим. Сейчас ночной режим работает у таких моделей компании как Xiaomi Mi 8, Mi MIX 3, Mi MIX 2S и Redmi Note 7.

На сегодняшний день ночной режим Super Night Scene уже есть у таких брендов как Huawei и Google Pixel.

Ранее стало известно, что Xiaomi сделает больше отверстий в экранах своих гаджетов. На появившихся в сети «набросках» будущих моделей смартфонов видно, что в экране в обоих верхних углах будут отверстия для дополнительной фронтальной камеры, датчиков или инфракрасной камеры.

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Автор - София Волкова
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