Набивает себе цену? Сбербанк выдвинул условие для подключения к системе быстрых платежей

Пока Центральный банк РФ отрицает привилегии кому-либо из участников СБП, в сеть просочились «аппетиты» Сбербанка относительно комиссий.

Сбербанк выдвинул условие для подключения к системе быстрых платежей. В случае присоединения к новой услуге банк намерен получать по 1% с каждого платежа без учета того процента, который будет брать с клиента сама система. СМИ сообщают, что этот показатель выше, чем то, на что рассчитывает Центральный банк при заключении сделки.

В данный момент к системе быстрых платежей ЦБ подключены 14 банков. Но Сбербанк, будучи «крупной рыбой», до сих пор в это число не входит. Возможно, Сбербанк набивает себе цену? Сегодня структура взимает с клиентов 1,5% за переводы на сторонние банки. Вероятно, имея такую прибыль, Сбербанк не хочет понижать планку. Примечательно, что из всех участников СБП только Сбербанк совсем не спешит подключаться.

ЦБ планирует установить комиссию за пользование системой быстрых платежей 1 января следующего года. Затраты уже будут автоматически включены в комиссии, оплачиваемые клиентами. Также, они будут зависеть от суммы перевода. Стоимость комиссии каждый из 14 банков-участников будет устанавливаться самостоятельно, но опираясь на тарифы Центрального банка. Возможно, здесь кроется причина непоколебимости крупнейшего российского банка. «Аппетиты» Сбербанка могут превышать тот порог комиссий, который установит ЦБ для потребителя.

ЦБ отрицает, что какому-то из банков будут предоставлены особые условия. Однако здесь вопрос остается открытым. Сбербанк занимает первое место по переводам с карты на карту (94% платежей в РФ). Если Сбербанку удастся набить себе цену, то ЦБ сделать систему быстрых платежей чрезвычайно сложной для простого клиента.