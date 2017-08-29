В Подмосковье на формирование комфортной жилой среды в 2017 году потратили около 5 миллиардов рублей

Министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что за 2017 год в Московской области на создании комфортной городской среды потратили 5,1 млрд рублей. Власти благоустроили больше 1,6 тыс дворов и создали 136 парков, скверов и набережных.

Евгений Хромушин провел пресс-конференцию и сообщил об итогах проведения программы по созданию благоприятной и комфортной среды в Подмосковье. Так, за 2017 год власти профинансировали благоустройство дворов и прилегающих территорий. Помимо этого, в эксплуатацию введено 136 объектов для создания комфорта – парковые зоны, скверы и набережные, пешеходные улицы.

На создание комфортных условий было затрачено 5,1 миллиардов рублей. Часть денег для программы выделили из резервного фонда России, часть средств направили из бюджета области.

По словам Хромушина, программа по благоустройству Подмосковья развивалась успешно и результаты свидетельствуют об успешном ее проведении. Он добавил, что власти приложили все усилия и постарались сделать города Московской области более комфортными и приятными для жителей.