Некоторые банки решили отложить полноценный запуск быстрых платежей ЦБ

Сегодня, 08:51 \\ Экономика

Несмотря на то, что ранее управляющее устройство сообщало о полноценном запуске системы, который должен состояться 28 февраля, некоторые банки Российской Федерации решили временно не запускать Систему перевода платежей по номеру телефона, для всех клиентов.

На данный момент, из 12 участников нововведения, свое решение о подключении подтвердили лишь 4 из них. Ими стали: Тинькофф банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ-Банк. Обязательным для пользователей мобильных банков является обновление приложения.

ВТБ и РНКО «Платежный центр» так и не ответили на вопросы СМИ о том, будет ли открыт доступ к данной услуге для всех клиентов. В свою очередь Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Киви Банк, Газпромбанк и Ак Барс уточнили, что подключение к системе будет проходить в несколько поочередных этапов. А коммерческий банк Газпромбанк сообщил, что система должна заработать 28 февраля.

Недавно, пресс-служба управляющего устройства заявила о том, что с 28 февраля банки открывают сервис СБП для всех своих клиентов, но часть из них будет осуществлять подключение шаг за шагом.

 

При помощи системы пользователи банков смогут проводить переводы в режиме реального времени по простым идентификаторам. Номер телефона будет выполнять роль опознавательного знака, независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Осуществлять переводы станет возможным как с привязанных к картам счетов, так и с текущих счетов клиентов.

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Автор - Юлия Кириенко
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