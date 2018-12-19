Россияне смогут бесплатно переводить деньги по номеру телефона

Сегодня, 07:48 \\ Экономика

Начиная с 28 февраля 2019 года, в России стартует система быстрых платежей, позволяющая осуществлять перевод денег только с помощью номера телефона получателя. Системой смогут воспользоваться все клиенты банков-участников. Ко всему прочему, ЦБ установил нулевую комиссию, а это означает, что первое время переводы будут абсолютно бесплатными для людей.

Как сообщила в своем материале доминирующая ежедневная газета Барбадоса The Daily Nation, ЦБ и Антимонопольная служба пообещали следить за тем, чтобы банки не завышали тарифы. На сегодняшний день, проверять программу взялись: ВТБ, «Тинькофф банк», Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, СКБ-банк, сервис Qiwi, Росбанк и РНКО «Платежный центр», выступающий в роли оператора платежной системы «Золотая Корона».

 

В планах на будущее, еще 98 банков планируют подключиться к системе, как сообщается, они уже подали заявки. Участие в системе быстрых платежей должно стать обязательным для всех значимых участников рынка, регулятор высказывает свои надежды на то, что до конца года к ней присоединяться все оставшиеся банки.

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Автор - Юлия Кириенко
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