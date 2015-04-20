Сбербанк и ВТБ нашли возможность обслуживать крымчан

Стало известно, что самые крупные банки в России Сбербанк и ВТБ начнут дистанционно функционировать в Крыму. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по финансам Анатолий Аксаков.

Известно, что данный проект будет запущен 1 июля. С его помощью жители получат возможность пользоваться банками с помощью биометрических данных в любой точке полуострова. В то же время ФЛП и юридические лица смогут использовать свою оцифрованную подпись для своей идентификации.

Однако, до этого заявлялось, что ВТБ не видит смысла работать в Крыму и таким образом понести убыток вследствие попадания под санкции, так как банки, функционирующие на полуострове, полностью справляются со своими обязанностями.

Ранее сообщалось о том, что на очередном совещании Государственной Думы представители власти подняли вопрос о работе, а точнее, её отсутствии одних из самых крупных российских банков. Было выдвинуто предположение, что неработающие организации, которые не открывают филиалы в Крыму от страха санкций, необходимо привлечь к административному наказанию.