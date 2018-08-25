Жителей США просят отказаться от употребления листьев салата

Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний США распространил информацию, в которой содержался призыв, обращенный к гражданам США о необходимости на время отказаться от употребления в пищу листьев салата. Причиной этого явилась кишечная палочка.

Известно, что в 11 штатах США зафиксировано 32 случая отравления кишечной палочкой. Власти просят жителей пока что воздержаться от покупки и приготовления блюд, где данный продукт – салат (латук-ромэн) - является обязательным ингредиентом. При этом не только покупателей призывают не приобретать салат, но и продавцов, руководителей ресторанов не продавать и не подавать соответствующие блюда. Известно, что 13 пострадавших были госпитализированы.

Первый случай отравления с летальным исходом произошел еще в мае. Инцидент произошел в одном из предприятий быстрого питания в Калифорнии. При этом массовое отравление началось еще в апреле, однако, смерть заставила специалистов более детально изучить ситуацию. Более 120 человек пострадали. Отмечается, что патогенная кишечная палочка была обнаружена в листьях салата, выращенного в пустынном районе штата Аризона. Интересно, что инкубационный период длится от 3 до 8 дней. Американцам настоятельно рекомендуют незамедлительно обращаться к врачу в случае плохого самочувствия. Болезнь сопровождается лихорадкой и рвотой. Известно, что большинство пациентов идет на поправку в течение 10 дней.