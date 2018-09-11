Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались проводить отпуск с принцем Чарльзом

Сегодня, 11:55 \\ В мире

Принц Уильям и Кейт Миддлтон не захотели провести свой отпуск совместно со старшим сыном королевы Елизаветы и его супругой леди Камиллой.

Герцог и герцогиня Кембриджские отказались от приглашения принца Чарльза провести отпуск в его замке Мей, который является бывшей резиденцией королевы в Кейтнессе, Шотландия. Стоит отметить, что британские СМИ так и не выяснили причину отказа герцогов. Возможно, Уильям и Кейт хотят провести время со своими тремя детьми, говорят инсайдеры.

Однако стоит отметить, что принц Гарри и его беременная супруга Меган Маркл с радостью приняли приглашения принца Чарльза и уже отправились в Шотландию, чтобы неделю провести в компании принца Уэльского и герцогини Корнуольской.

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Автор - Светлана Тарабан
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