Крупнейшая оборонная фирма Австралии призналась, что её взломали

Сегодня, 12:50 \\ В мире

Компания, также занимающаяся производством военных кораблей, рассказала, что в её систему управления проникли злоумышленники.

 Фирма Austal является основным подрядчиком в оборонных делах Австралии. Представители компании признались, что они подверглись атаке хакеров, которым удалось проникнуть в их систему. На данный момент неизвестно, удалось ли получить злоумышленникам коммерческую информацию, но преступники взломали конфиденциальные данные сотрудников.

Хакеры смогли получить адреса электронной почты и номера мобильных телефонов крупнейшей оборонной фирмы Австралии. Полученная информация стала поводом для вымогательства, и хакеры хотели получить оплату за её сокрытие.

Austral занимается поставкой кораблей береговой охраны ВМС США, что усугубило ситуацию после того, как фирму взломали. Однако представители компании заявляют, что все данные относительно сотрудничества хранятся в другой системе, которая не была затронута.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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