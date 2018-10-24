Роберт Де Ниро стал следующим, кто получил бомбу

Актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро стал следующей жертвой, кому прислали бомбу. Пакет со взрывным устройством звезде кино прислали в ресторан в Нью-Йорке.

После получения такой посылки, всех находящихся в ресторане эвакуировали в срочном порядке. Сейчас сотрудники полиции работают на месте происшествия. Также в ресторан были вызваны пожарные, а часть улицы Гринвич-стрит была перекрыта. Бомбу актеру прислали меньше, чем через день после того, как такой же пакет прислали семье Клинтон, бывшему президенту Америки Бараку Обаме, Джорджу Соросу. Также в этот список входит редакция телеканала CNN.

Ресторан, в который прислали бомбу, назывался Tribeca Grill. Его владельцем является сам Де Ниро. Он расположен в здании Tribeca Film Center на Манхэттене. По данным сообщается, что на посылке был указан тот же обратный адрес, что и в остальных пяти предыдущих случаях. На западе виновниками называют MAGA-подрывниками. MAGA – Make America Great Again – предвыборный лозунг нынешнего президента Америки Дональда Трампа. Общей чертой таких событий является то, что все они подвергают критике действия Трампа.

Роберт Де Ниро был одним из противников Дональда Трампа. Он говорил, что «мечтает прописать ему в лицо», а в случае его победы на президентских выборах актер обещал уехать в Италию (чего, пока что, так и не произошло). Также Де Ниро предпочитает называть республиканца «[чертовым] идиотом». В ответ на такие высказывания и настрой публики против Трампа, нынешний президент США ответил в твиттере, что Роберт Де Ниро это человек с низким IQ. Он также написал, что в своих фильмах Роберт Де Ниро часто пропускал удары по голове, из-за чего он не в состоянии увидеть рост экономики страны.

О произошедших событиях сам Дональд Трамп высказался в прямом эфире 24 октября. Он заверил, что все детали будут сразу обнародованы в ходе следствия, а также пообещал наказать всех тех, кто причастен к рассылкам взрывных пакетов.