Канада подошла к финальному этапу легализации марихуаны

17 октября государство станет второй в мире страной, где полностью разрешено употребление наркотика.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо добился принятия законопроекта, разрешающего выращивание, хранение и продажу марихуаны. Изменения вступят в силу 17 октября, и канадцы смогут не бояться наказания за лёгкие наркотики после финального этапа формирования правил. Однако производство косметики, пищевых продуктов и других товаров разрешать только в 2019 году. На данный момент правительство проходит через финальный этап запуска законопроекта в силу.

Власти уверены, что легализация марихуаны позволит улучшить экономику страны благодаря открытому отношению к наркотику. По оценке экспертов, легализация позволит заработать предпринимателям от 816 до 1100 миллионов долларов в четвёртом квартале 2018 года. А налоговые отчисления в казну составят около 400 миллионов, что позволит укрепить экономическое положение государства. Основной проблемой для закрепления законопроекта послужила разница в правилах, к которым каждая провинция подошла по-своему. Однако правительство пришло к решению, разрешив устанавливать свои собственные правила в отношении количества хранящегося вещества и возраста, позволяющего употреблять марихуану.