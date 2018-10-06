Эксперты: Монсеррат Кабалье оставила родным приличное наследство

Вчера остановилось сердце певицы, получившей мировую славу, Монсеррат Кабалье. За свои 85 лет жизни певица нажила немалое состояние, передав его своему супругу и детям.

Супругом исполнительницы является певец Бернабе Марти. В брак с ним Монсеррат Кабалье вступила в возрасте 31 года. С того времени звёздная пара вместе зарабатывала на жизнь, демонстрируя свои таланты.

За свои годы музыкальной карьеры певица приобрела достаточно дорогую недвижимость и различные драгоценности. В частности, исполнительница покупала антикварные вещи, путешествуя по миру с концертами или в качестве туриста. Также Монсеррат Кабалье любила коллекционировать веера, которые оставались у неё после выступлений.

Жила звёздная пара в квартире в Барселоне. Однако семья любила отдыхать в особняке с видом на каталонскую столицу. Недавно Бернабе Марти выставил этот дом на продажу, стоимость которого составила 7 миллионов евро. Эксперты отмечают, что со смертью певицы особняк может значительно подорожать.