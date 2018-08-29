Беременная колумбийка стала инвалидом после сеанса татуировки

Несовершеннолетняя колумбийка потеряла ребенка и стала инвалидом после сделанной татуировки.

Колумбийка Луиза Фернанда поделилась своей трагедией в социальных сетях.

Она рассказала, что, будучи беременной, решилась сделать небольшую татуировку под грудью, но тогда она еще не знала, чем это обернется.

Во время сеанса в кровь девушки попала инфекция, которая очень быстро развивалась.

Из-за приема большого приема лекарств у 16-летней случился выкидыш. После всех этих событий колумбийке понадобилась помощь психолога, так как у нее появилась депрессия.

Также, после проведения первой операции по удалению жидкости, у девушки проявился аппендицит.

Позднее ее состояние только ухудшалось. Врачи выяснили, что инфекция поразила спинной мозг, теперь девушка не может ходить.

На данный момент близкие Фернанды собирают деньги, чтобы провести еще одну сложную операцию. Врачи утверждают, что девушку можно избавить от инвалидности.

Напоминаем, что Рита Дакота призналась, что не будет удалять татуировки, посвященные ее бывшему мужу Владу Соколовскому.