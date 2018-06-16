Жена Стивена Хокинга раскритиковала фильм о своем гениальном муже

Жена Стивена Хокинга в интервью рассказала британским журналистам, что была возмущена фильмом «Вселенная Стивена Хокинга», который рассказывает историю жизни её гениального мужа-ученого.

Джейн Хокинг, которая в течение 30 лет была замужем за великим ученым Стивеном Хокингом, сказала, что фильм с Эдди Редмайном и Фелисити Джонс в главных ролях содержит «огромное количество причудливой фантастики». 74-летняя женщина заявила, что настойчиво просила создателей картины «Вселенная Стивена Хокинга» немного изменить сценарий, поскольку некоторые биографические данные были изменены или вырезаны, чтобы сократить время фильма.

Однако сценаристы проигнорировали жалобы Джейн Хокинг. Также женщина добавила, что её покойный супруг был доволен фильмом и его меньше беспокоили неточности в биографии, но он хотел бы, чтобы в фильме было больше науки.