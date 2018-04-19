Санкт-петербург: открытие семинара «искусство, победившее время»

На территории северной столицы РФ семинар «Искусство, победившее время», открытие которого состоится 1.10, проводится впервые.

Учасвовать будут 6 учёных разных стран: России, Белоруссии, Грузии, Армении, Греции и Румынии. Семинар будет посвящен вопросу изучения духовной музыки за всю её историю. Музыковеды поделится с интересными фактами об исполнении духовной музыки. Участники познакомят зрителей с музыкой своих стран.

Открытие состоится 1.10, поскольку он является международным днем музыки. В этот день запланировано много мероприятий, помимо международного фестиваля. Также ежегодном станет в Петербурге фестиваль «Международный день музыки», целью которого является объединить меломанов всего мира. Помимо музыки и выступлений, в программе есть эксклюзивные лекции и фотовыставки.

Закрытие семинара приходится на 6.10 в Феодоровском соборе.