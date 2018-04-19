Санкт-петербург: открытие семинара «искусство, победившее время»

Вчера, 16:22 \\ В мире

На территории северной столицы РФ семинар «Искусство, победившее время», открытие которого состоится 1.10, проводится впервые.

Учасвовать будут 6 учёных разных стран: России, Белоруссии, Грузии, Армении, Греции и Румынии. Семинар будет посвящен вопросу изучения духовной музыки за всю её историю. Музыковеды поделится с интересными фактами об исполнении духовной музыки. Участники познакомят зрителей с музыкой своих стран.

Открытие состоится 1.10, поскольку он является международным днем музыки. В этот день запланировано много мероприятий, помимо международного фестиваля. Также ежегодном станет в Петербурге фестиваль «Международный день музыки», целью которого является объединить меломанов всего мира. Помимо музыки и выступлений, в программе есть эксклюзивные лекции и фотовыставки.
Закрытие семинара приходится на 6.10 в Феодоровском соборе.

Поделиться новостью:
Автор - Виктория Рыдлевская
Главное за неделю

В Гонконге продана картина Чжао Уцзи за огромную сумму $65,2 млн

 В Гонконге была выставлена на продажу картина Чжао Уцзи, который является франко-китайским художником-абстракционистом. Данная картина была продана на аукционе за огромную сумму $65,2 млн. 

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Скандальная сестра Меган Маркл извинилась перед королевской семьей

Сводная сестра Меган Маркл Саманта сенсационно извинилась перед герцогиней Сассекской и...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Компании в Финляндии ввели для своих сотрудников дневной сон

 В Финляндии работодатели разрешили своим работникам тратить рабочие часы на сон. Помимо...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ