Финская жара: в Хельсинки супермаркет приглашает жителей переночевать в прохладе

Известно, что в Финляндии один из самых высоких уровней жизни населения. Так, сообщается, что в одной из сети супермаркетов Хельсинки руководство пошло навстречу изнывающим от жары горожанам.

Поэтому в одном из магазинов появилась возможность ночлега в прохладной атмосфере. Для этого каждый желающий должен взять с собой приспособления для удобного пребывания ночью и прийти в супермаркет до его закрытия, то есть до 22:00. Всех накормят ужином, после чего ровно в полночь погаснет свет для комфортного сна, а на утро ещё и предоставят завтрак.

На данный момент на территории Финляндии господствует очень жаркий климат. Начиная с мая этого года, который стал самым тёплым месяцем за всю историю мониторинга метеорологической ситуации страны, увеличилось количество дней с температурой выше 25 градусов по Цельсию – до двух недель. В июле их количество увеличилось в три раза по сравнению с июнем – с девяти до двадцати семи.