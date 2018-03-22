Суд над Надеждой Савченко начнётся в этом году - Генпрокуратура Украины

В Генеральной прокуратуре Украины рассказали о разбирательстве относительно Надежды Савченко. Согласно заявлениям руководителя ведомства Юрия Луценко, планируется ходатайство о максимально жёстком наказании для депутата Верховной Рады по статье «Теракт».

Также сообщается, что, несмотря на то, что Луценко не сказал о тюремном сроке ни слова, согласно инкриминируемому правонарушению Надежда Савченко может попасть за решётку на всю жизнь. Известно, что следствие готово к ознакомлению подозреваемых и их адвокатов с материалами дела, после чего начнётся ряд судебных заседаний, в рамках которого будет вынесен приговор.

Вероятно, суд начнётся в этом году. Тем временем, по словам бывшего украинского депутата Спиридона Килинкарова, Савченко могут освободить в случае необходимости её присутствия в политике Украины. В таком случае ей позволят принять участие в президентских выборах.