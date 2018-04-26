В Китае прошла массовая чистка видеороликов и музыки в Интернете

Правительство Китайской Народной Республики постановило просмотреть интернет-контент для поиска материалов, содержание которых является неправомерным.

В итоге команда из министерства культуры и туризма удалила или заблокировала более четырёх с половиной тысяч музыкальных композиций с восемнадцати музыкальных онлайн-сервисов. Кроме этого, была ограничена возможность просмотра порядка ста тысяч видеороликов. Также специалисты ликвидировали почти четыре с половиной тысячи комментариев пользователей Сети, то же количество аватаров и вымышленных имён, а также около тысячи анимационных материалов.

В рабочей группе сделали вывод, что весь изъятый контент является доказательством пропаганды фашизма, рукоприкладства и милитаризма. Также власти обязали провести самостоятельную ревизию контента ещё двадцать семь платформ, распространяющих видео- и аудиофайлы для удаления тех, которые не соответствуют предписанным требованиям.