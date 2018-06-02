В США нашли одного из самых крупных головастиков в мире

Американская студентка поразила пользователей Интернета своей находкой. Сообщается, что девушка находилась на исследовательских работах на одном из водоёмов. Немного зайдя в воду, она почувствовала касание к своей ноге.

Опустив глаза, она обнаружила головастика аномальных размеров, проплывавшего мимо неё. Учащаяся чудом поймала особь, так как после прикосновения экземпляр постоянно норовил уплыть как можно дальше. После того, как она опубликовала фотографию в Сети, благодаря пользователям стало известно, что данный головастик относится к, вероятно, виду лягушек-быков, которые могут достигать пятнадцати сантиметров. Однако его размеры настолько внушительные, что головастика посчитали одним из крупнейших представителей своего вида.

Согласно предположениям, возраст экземпляра составляет около трёх лет, однако он так и не эволюционировал в лягушку вследствие ряда причин.