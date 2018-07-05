Украинская писательница штрафовала вожатых в лагере за русский язык

Стало известно о странных действиях украинской писательницы в одном из карпатских детских оздоровительных комплексов. Сообщается, что Оксана Ницой, находясь в Карпатском горном массиве на западе Украины, работала в детском лагере.

На территории комплекса находилось много и детей, и сотрудников, в том числе вожатых. После заявления Мицой о том, что лагерь является украиноязычным, поэтому с детьми необходимо говорить только на государственном языке, воспитатели ответили, что не любят и даже ненавидят его, она решила применить кардинальные меры – штрафовать за каждую фразу на русском языке. Отмечается, что к детям такие санкции не применялись.

Вместо этого за то, что дети говорили на украинском, Мицой ввела поощрения в виде конфет, а некоторых вожатых оштрафовали на 500-600 гривен, что эквивалентно сумме примерно в 1500 рублей. Оксана сравнила данную ситуацию с тем, что на данный момент происходит в стране, назвав наказания в лагере лишь моделью.