Конгресс США противится дальнейшим встречам Путина и Трампа

Сегодня, 17:57 \\ В мире / США

В Конгрессе Соединённых Штатов Америки крайне обеспокоены предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа. Абсолютное большинство конгрессменов выступает против не только аудиенции в 2019 году, но и всех переговоров между президентами в будущем.

Представителями Конгресса была создана резолюция, в которой основная мысль заключается в предоставлении на рассмотрение законодательного ведомства всех договорённостей, которые могли быть достигнуты на саммите в Хельсинки. Согласно заявлению создателей постановления, на встрече главы государств достигли соглашений, которые являются более рентабельными для Кремля. Также Дональда Трампа упрекнули в том, что президент не посчитал нужным посоветоваться с близким окружением о принятии того или иного решения.

Ранее сообщалось, что осенние переговоры между Трампом и Путиным в Белом доме были перенесены на 2019 год из-за проведения расследования. Известно, что России инкриминируют вмешательство в американские выборы президента. Следствие будет заниматься этим вопросом до следующего года, поэтому до прекращения «охоты на ведьм» Владимир Путин не сможет встретиться с Дональдом Трампом.

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