Израиль может потерять "Евровидение-2019" из-за нехватки средств

Сегодня, 16:05 \\ В мире / Израиль

В Израиле вновь нагрянули проблемы с песенным конкурсом «Евровидение», которое пройдёт в государстве в следующем году. Если раньше мероприятие могло не состояться из-за отсутствия определённости в городе, на территории которого будут выступать конкурсанты, но на этот раз вопрос заключается в финансах.

Сообщается, что представители израильской корпорации телерадиовещания «Кан» обязались перечислить Европейскому вещательному союзу двенадцать миллионов евро в качестве залога. Так как денег нет в наличии, в «Кане» решили попросить правительство государства о выделении средств из бюджета, но премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не планирует увеличивать расходы на конкурс.

По словам министра связи Аюба Кара, он предлагал предоставить ведомству кредит на необходимую сумму, но там не сочли условия кредитования выгодными и отказались. «Кан» заявил, что если деньги не будут найдены в ближайшее время, Израиль будет вынужден отказаться от «Евровидения». Предварительно сообщается, что стоимость песенного конкурса для государства составляет порядка сорока миллионов евро.

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