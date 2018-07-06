Кирка в помощь: вандалы вновь разбили звезду Дональда Трампа в Голливуде

Накануне ночью произошло происшествие на звёздной аллее славы в Голливуде. Сообщается, что злоумышленник совершил акт вандализма относительно звезды главы Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

В итоге памятный знак президента практически полностью уничтожен киркой, которая находилась в чехле для гитары. На данный момент полиция устанавливает личность преступника, который был пойман под утро и заключён под стражу. Известно, что этот инцидент не является первым в списке. Ранее сообщалось, что звезду Трампа подвергли разрушению два года назад незадолго до президентских выборов. Тогда это совершил вандал, который был одет в костюм строителя, с помощью кирки и кувалды.

Напомним, недавно американский актёр Джордж Лопес «помочился» на памятный знак президента. Во время общения с фанатами он рассказал, что на самом деле он всего лишь достал бутылку воды и опустошил её.