Испании пришлось ужесточить законы из-за пьяных и голых туристов

Курортный остров Майорка давно является местом для скопления большого количества туристов. Не все из них умеют себя держать после очередной порции спиртного, что стало проблемой для испанских властей.

Тем, кто связан с туристическим бизнесом на Пальма-де-Майорке, известно о том, что гости острова выходят за рамки приличия после употребления алкоголя. Испанцы жалуются на то, что туристы из Германии, Франции и Великобритании ведут себя неприлично. Многим из них не составляет труда ходить голыми и даже заниматься сексом, не обращая внимания на то, что рядом могут оказаться дети.

На помощь местным жителям пришла полиция, которая ранее не имела возможности посодействовать. Изменения произошли благодаря решению мэра Майорки, который утвердил ряд указов, ужесточающих местные правила. Теперь на острове запрещена продажа алкоголя и его вынос из местных баров, начиная с полуночи и заканчивая 8 часами утра. Также нельзя оголяться за пределами пляжа и устраивать пьяные вечеринки на улицах. В случае пренебрежения установленными правилами на виновников будет налагаться штраф в размере от 100 до 3000 евро, а тяжесть проступка будет определять полиция.