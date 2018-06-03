Очень медленный НЛО пролетел над землей, заряжаясь от линий электропередач

Очевидец рассказывает, что он ехал на своем грузовике по штату Миннесота, когда из-за деревьев увидел, что по его маршруту следует огромный НЛО. Он был бесшумным, отражал свет и двигался слишком медленно для своих размеров.

Как рассказывает мужчина, он не ожидал увидеть космический корабль в 400 метрах от себя, однако он сразу сориентировался и достал камеру. Автор видео не был уверен на счет того, что он видит, однако точно мог сказать, что это не самолет и не что-то подобное. Объект был похож на эллипс, отражал свет и был очень блестящим. Но больше всего удивляет его скорость. Из-за его размеров, чтобы оставаться в воздухе, НЛО должен был двигаться достаточно быстро, однако объект, который показан на видео, летит «как черепаха», но все равно не падает. Его путь лежал совсем близко к земле, прямо над линиями электропередач, от которых он, возможно, заряжался. Корабль пролетел над лесопосадками и фермами, над одной из последних он остановился и начал кружить.

Автор видео не может рассказать, чем закончился полет НЛО, ему стало страшно, и он поехал на работу. Он решил позвонить в ближайший аэропорт, но там сказали, что разрешение на полет никто не получал, а на радах никого не видно. При этом, во время разговора очевидец все еще мог наблюдать НЛО в зеркале заднего вида.