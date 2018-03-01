Создатели "Аббатства Даунтон" снимут полнометражный фильм

Появилось официальное заявление о создании полнометражной картины по мотивам сериала «Аббатство Даунтон» и информация о его съемках.

Сегодня, 13 июля, стало известно о том, что в ближайшем времени начнутся съёмки полнометражного фильма «Аббатство Даунтон», который будет снят по мотивам одноименного сериала. Об этом официально заявили создатели многосерийного фильма в одной из социальных сетей.

Подробности кинокартины не разглашаются, но уже появилась информация о том, что съемки начнутся летом этого года.

Напомним, что сериал «Аббатство Даунтон» впервые вышел на экраны Великобритании восемь лет назад. Драма насчитывает более пятидесяти серий, которые вошли в шесть сезонов. Главные роли исполнили такие актеры, как Хью Бонневилль, Элизабет МакГоверн и Мэгги Смит, которая больше всего знакома зрителям по участию в съемках фильмов о Гарри Поттере.

Действия сериала происходят в Великобритании в начале двадцатого века в одной из аристократических семей. Сюжет «Аббатства Даунтон» затронул не только многие важнейшие события, произошедшие в мире в то время, но и социальные темы, в числе которых эмансипация и проблемы английского рабочего класса.