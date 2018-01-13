Фотограф разбил нос жениху из-за 15-летней невесты

В Турции фотограф на свадьбе подрался с женихом. Причиной стала 15-летняя невеста.

Фотограф делал снимки на свадебной церемонии. По словам мужчины, сама невеста выглядела не счастливой, а, скорее, до жути напуганной. Тогда он спросил у жениха, сколько лет его избранницы. Ответ поразил фотографа: девушке было всего 15 лет.

Тогда фотограф заявил, то он уже не будет продолжать работать на этой свадьбе. Однако жених заявил, что подписан контракт, согласно которому тот обязан закончить начатое. В ответ на категоричное «нет» жених набросился на мужчину с кулаками. В результате фотограф разбил нос жениху.

В социальной сети фотограф написал о том, что в случае если ситуация бы повторилась, то он точно поступил бы так же. По его мнению, несовершеннолетние невесты – это девушки, к которым очень жестоко относятся. Мужчина заявил, что его ничто и никогда не заставит фотографировать ребенка в подвенечном наряде.

Напомним, что недавно в Суданской Аравии случилась ужасная история с несовершеннолетней невестой. 16-летнюю девушку к свадьбе принудил ее отец. Когда муж, который был намного старше ее, пытался изнасиловать ее, то она в целях защиты по неосторожности убила его. Девушке повезло, что власти ее помиловали и приговорили к тюремному заключению. Ей могло грозить более страшное наказание: смертная казнь.