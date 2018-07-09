В Белоруссии требуют запретить георгиевские ленты в защиту Крыма

Белорусские активисты предложили петицию, которая, по их мнению, поддержит тех, кто изначально был против вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации.

В самом тексте речь идёт о запрете на ношение и другое использование георгиевской ленты на территории своей страны, а в случае его нарушения – введение штрафных санкций и административных наказаний. По словам создателей петиции, ленточки являются знаком хаоса, беззакония и нестабильности, поэтому они не могут находиться на территории Республики Беларусь, так как они могут нести потенциальную опасность для территориальной целостностью страны.

Сообщается, что инициатива появилась в Сети ещё в начале июля, но о ней начали говорить только сейчас после обсуждения этой ситуации в белорусских новостных источниках. На данный момент петиция собрала немного меньше семисот подписей. В конце недели она будет направлена совету министров для того, чтобы они приняли окончательное решение по этому вопросу.