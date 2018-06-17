В Китае обнародовали приговор убийце девяти школьников ножом

Сегодня судебная инстанция северо-западной провинции Китая Шэньси приняла решение касательно убийцы школьников.

Сообщается, что злоумышленник совершил преступление, в результате которого девять учеников скончались, а ещё десяток детей пострадало, но на данный момент благодаря стараниям медиков их жизни ничего не угрожает. Известно, что двадцативосьмилетний подсудимый Чжао Цзэвэй совершил нападение на территории средней школы на школьников с ножом.

После задержания полицейскими злоумышленник признался, что нападение было совершено из-за того, что он испытывал чувство мести за унижения, которые получал во время обучения в школе от своих одноклассников.

В зале судебного заседания коллегия признала Цзэвэя виновным и приговорила его к высшей мере наказания, а именно смертной казни. По словам осуждённого, он планирует подавать апелляцию для обжалования этого решения.