Украинский Колумб: Пётр Порошенко открыл в Запорожье 24 километра трассы и дорожный знак

Сегодня глава правительства Украины Пётр Порошенко в рамках рабочей поездки совершил «очень важное открытие государственного уровня».

Так, во время пребывания в Запорожской области президент присутствовал на запуске движения на трассе Н-08, которая соединяет Борисполь с Мариуполем после того, как был окончен ремонт участка дороги длиной в двадцать четыре километра. Сообщается, что данная трасса не ремонтировалась в течение шестидесяти лет.

Кроме того, Порошенко открыл дорожный знак, выразив надежду, что в ближайшем будущем будут построены следующие участки трассы, так как страна нуждается в в движении из Днепра в Запорожье в направление Донецкой области. После этого мероприятия глава государства попал под шквал критики и насмешек от пользователей социальных сетей, которые окрестили Порошенко Колумбом, а дорожный знак – Америкой. Также наблюдались те, кто посчитал открытие одним из главных достижений за весь президентский срок.