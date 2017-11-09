В России появится игра про перепись населения

Уже 1 октября Росстат планирует проработать различные способы сбора информации для переписи населения.

Пробная перепись населения в России в 2018 году будет представлять собой заполнение гражданами интернет-заявок на специальном ресурсе и использование мобильных телефонов вместо обычных бумажных документаций. Уже с 1 по 10 октября каждый житель России будет иметь возможность сам с помощью специального сайта переписаться и получить электронное подтверждение в виду переписного листа. Росстат планирует охватить этим новым для граждан процессом примерно 10% всего населения страны.

В Росстат новым электронным способом стараются достучаться до тех людей, кто не может в силу занятости найти время на то, чтобы заполнить бумажную документацию. В интернет-ресурсе все необходимые процедуры можно будет сделать за несколько минут.

Интересно, что в скором времени на официальном сайте переписи 2018 года появится онлайн-игра, посвященная этому процессу. Также пользователи смогут найти рекламные материалы по теме переписи и чат-бота, с помощью которого можно будет потренироваться заполнять заявку.