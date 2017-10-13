В Комсомольске-на-Амуре поставлен памятник "дальновосточной" Хатико

В Комсомольске-на-Амуре увековечили память собаки, которая поразила местных жителей своей преданностью.

Памятник установили на остановке "Швейная фабрика". Именно там однажды под колеса машины попал молодой мужчина. Его собака, дворняжка Найда, не поверила в смерть хозяина. Родственники погибшего забрали его любимицу к себе, надеясь, что она привыкнет к ним и спокойно станет жить в новом доме. Однако Найда продолжала возвращаться на ту остановку, где потеряла своего хозяина. Не одна добрая семья хотела приютить Найду, но она все равно оставалась на той же остановке.

Это длилось 12 лет. Со временем, когда люди поняли, что собаку не переубедить, они построили ей будку и стали подкармливать. Даже собирали средства на помощь верной собаке. Однажды Найду хотели упрятать в питомник для того, чтобы "сохранить безопасность", но тогда все неравнодушные жители объединились и спасли собаку, вернув ее на ее законное место на остановке.

Верность Найды и ее сила воли стали вдохновением для общественных деятелей города. Тогда художник создал несколько эскизов для памятника, а окончательный вариант в социальных сетях выбрали сами жители. Со средствами на установление монумента помогали жители и с этого города, и с других населенных пунктов.

Вот только желание показать памятник самой Найде не осуществилось. Так же, как и когда-то ее хозяин, собака попала под машину. Ветеринары боролись за ее жизнь, однако собака умерла у них на руках. Теперь от Найды остался только памятник в небольшом сквере возле остановки, где она 12 лет ждала своего хозяина.