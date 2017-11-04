Жителей Урала поздравили с Днем России с птичьего полета

12 июня в честь Дня России в Екатеринбурге парашютисты совершили прыжок с государственным флагом.

Жителей Урала спортсмены поздравили с высоты 1500 метров. При прыжке они развернули флаг России, а также полотно с надписью "День России" и "Putin Team". К этому патриотическому движению причастны парашютисты, которые приняли участие в этой акции. Спортсмены рассказали, что перед этим прыжком они испытали сильное волнение.

Александр Косков является чемпионом мира по прыжкам с парашютом. Он признался, что участие в этой акции стало для него большой ответственностью. По словам спортсмена, парашютисты очень рады, что все получилось отлично и они почувствовали гордость и честь за представленную им возможность.

Поздравил россиян и космонавт Олег Артемьев. Он обратился к землякам прямо из космоса. По словам космонавта, 12 июня все жители России объединяются и становятся одним целым. Он полагает, что Россия была и остается самой мощной страной касательно развития космонавтики. Он пожелал россиянам не только гордиться своей Родиной, но и понимать всю силу ответственности перед ней.