В США собаки организовали "побег" ребенка

Странное видео опубликовали молодые родители из США.

Их годовалая дочь выбралась самостоятельно из своей комнаты. Это удивило пару и они решили просмотреть видео с камеры наблюдения. Оказалось, что "побег" ребенка организовали их собаки. На видео видно, как животные открывают дверь в спальню девочки и начинают ее будить. Когда ребенок проснулся, то собаки начали активно призывать девочку выйти. Родителей позабавило это зрелище. Пользователи интернета решили, что собакам захотелось поесть и таким образом они старались это показать.

Напомним, что недавно в Омске известный почтокот обрел семью. Животное приходило на почту всегда к началу работы отделения. Кот спал на своем любимом месте: на столике со свежей корреспонденцией. Когда о нем написали в официальном сообществе в социальной сети, то за ним выстроились в очередь многие горожане Омска. Теперь стало известно, что почтокот все же покинул службу и отправился в свой новый дом. На отделение почты прислали футболку с эмблемой "Почта России" на кота. Теперь, по словам работников, форма будет ждать следующего почтокота.