Омский почтокот ушел со службы из-за семьи

В Омске на одном из почтовых отделений не так давно появился кот, который работал с клиентами.

Работники "Почты России" рассказали, что бездомный кот по кличке Рыжий, приходил к отделению всегда вовремя - к началу рабочего дня. Рыжий стал любимцем и его взяли на работу. Кот любил спать только на одном месте: на столе со свежей корреспонденцией. Тогда в официальном сообществе в социальной сети "Вконтакте" написали о нем целый пост. Работники утверждали, что кот очень любит компанию людей, но нуждается в доме. По сети Интернет распространился хештег "почтокот".

После того, как история Рыжего стала известна практически во всей России, жители Омска чуть ли не в очередь выстроились, чтобы подарить коту дом. Спустя некоторое время работники почтового отделения объявили, что их почтокот наконец-то нашел свою семью и ушел со службы в любящие руки. Известно, что его забрали женщина и ее маленькая дочь.

История этого необыкновенного работника почты вдохновила людей. Сотрудники почты поведали, что на отделение даже прислали для него футболку с эмблемой "Почта России". К счастью, Рыжий нашел семью, поэтому в скором времени эту служебную форму наденут на следующего почтокота, которому будут искать дом.