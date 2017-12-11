В Японии появилась прозрачная "coca-cola"

Компания "Coca-cola" впустила в Японии колу прозрачного цвета. По словам представителей, этот вкус они готовили на протяжении года.

Новый напиток от "Coca-cola" имеет запах лимона. Также он уникален тем, что по данным производителей, в этом напитке совершенно нет калорий. Японским журналистам посчастливилось попробовать новинку во время презентации. По их словам, на вкус новая кола практически не отличается от той, к которой мы уже привыкли. Однако все равно ощущается, что в этот раз она не такая сладкая, как все предыдущие продукты от этой компании. Уже 11 июня новый напиток появится в магазинах Японии. Сообщатся, что цена за бутылку в 0,5 будет стоить покупателю 1,69 доллара.

Напомним, что недавно представители "Coca-cola" заявили о том, что готовят свой первый алкогольный продукт. Этому поспособствовало то, что в Японии все больше покупателей обращают внимание на слабоалкогольные напитки. В японских слабоалкогольных напитках спирта не более чем 5%. Сообщается, что именно такой продукт хочет создать известная компания. К тому же у покупателя будет огромный выбор среди фруктовых вкусов. Топ-менеджер компании отметил, что это всего лишь эксперимент и он направлен на развитие непосредственно в Японии.