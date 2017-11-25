В Ставропольском крае появился хвостатый пилот

В аэропорту Ставропольского края пилот покоряет сеть Интернет. Пользователи в восторге от нового работника.

Представляет свой аэропорт в Интернете кот по кличке Басик. Он живет в аэропорту и от него без ума все работники. Также любимец покоряет социальные сети. Один из пилотов рассказал, что кот Басик заставляет поверить в реаркарнацию. По его словам, животное понимает абсолютно все, что связано с самолетами. Басик даже осознает, когда ему нужно покинуть самолет и вернуться на землю. Добрый кот даже помогает своим сородичам: он приносит угощения котам, которые бояться подниматься на борт.

По словам работников аэропорта, за несколько лет Басик превратился из обычного кота в достопримечательность. Он любит смотреть на то, как взлетают и приземляются самолеты, а также обожает посидеть на борту. Пилоты рассказали, что когда звучит объявление о посадке самолете, то Басик уже спешит к выходу. Также говорят, что он любитель женщин: к мужчинам на руки не всегда пойдет, а вот проводниц жалует. В аэропорту даже появилась примета: если кот провожает самолет, то полет пройдет отлично.

Напомним, что недавно в твитере появился целый флешмоб из-за собаки, попавшей в выпускной альбом. Девушка опубликовала фото своего альбома, где есть снимок собаки-терапевта из школы. К этой записи присоединились многие американцы. Например, одна подписчица ответила, что у ее брата в альбоме также есть собака: школьный терапевт по кличке Лола. По словам комментатора, таким образом люди восстанавливают справедливость.