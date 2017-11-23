В США собака, которая утешала школьников, попала в альбом выпускников

В США девушка опубликовала фото своего выпускного альбома, в котором есть собака. После этой записи начался целый флешмоб.

Девушка написала пост о том, что в ее выпускном альбоме выделили место для собаки. Оказалось, что во многих школах США есть собаки-терапевты. Если что-то происходит и школьник испытывает стресс, то животное успокаивает ребенка. Такой четырехлапый специалист был и в школе автора поста. Девушка показала фото в альбоме собаки по кличке Мисс Арахис. На эту запись откликнулись многие и стали также делиться своими историями. За несколько дней под записью зафиксировано более 55 тысяч ретвитов.

Например, одна из откликнувшихся написала, что в альбоме ее младшего брата также есть школьный любимец. Тут речь пошла о собаке-терапевте по имени Лола. По мнению автора комментария, благодаря такому отношению к животным справедливость можно считать восстановленной.

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