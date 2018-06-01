В День защиты детей украинские десантники показали "перерезание" горла

Выступление в День защиты детей украинских десантников возмутило родителей. В сети Интернет многие пользователи сравнили их с "ИГИЛ".

Это произошло в городе Энергодар Запорожской области. Там на детском празднике выступили десантники, которые решили продемонстрировать свои профессиональные умения. Во время выступления один боец национальной гвардии "перерезал" горло другому. На сцене присутствовала бутафорская кровь. В социальных сетях родители детей возмутились от такого праздника. Выступающих сравнили с "ИГИЛ". Один из пользователей высказался прямо под видео с концерта: "Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме? Идиоты!".

Напомним, что в России ко Дню защиты детей назвали лучшие приложения, которые позволят родителям быть в курсе жизни их сыновей и дочерей. Представители Роскачества оценили дополнения для гаджетов. Теперь родители могут на расстоянии блокировать телефон своего ребенка, просматривать историю его вызовов, видеть сообщения. Также есть возможность самостоятельно блокировать определенные интернет-ресурсы для своего чада. По словам специалистов, нет и одного приложения, которое бы получило высшую оценку, так как у всех есть минусы в использовании. Например, функция "тревожной кнопки" обнаружена только у mLite.