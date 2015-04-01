Из-за нехватки денег на газ Украина останется без водки

Ведущие телеканалы Украины сообщили об аресте "Укрспирта". На данный момент это единственное предприятие, которое производит в стране спирт.

Причиной для закрытия предприятия стали претензии от фискальной службы по поводу долгов компании. Известно, что предприятие уже не может оплачивать поставку газа. Также исполняющий обязанности главы компании заявил, что в данный момент не хватает средств на покупку нового сырья. По его словам, даже в том случае если клиенты сами оплатят стоимость зерна, то эти деньги пойдут только на то, чтобы закрыть все штрафы производства. По этим причинам в скором времени в "Укрспирт" вынуждены прекратить производство.

Напомним, что недавно украинский депутат пожаловался подписчикам на кражу. В Facebook Алексей Гончаренко рассказал, что из его гаража украли несколько велосипедов, которые принадлежали его семье. По словам депутата, воры теперь стали намного добрее, как и почтальон Печкин из популярного мультика про приключения в Простоквашино. К слову, Гончаренко заявил, что автомобиля он не имеет и велосипед был его единственным личным транспортным средством.