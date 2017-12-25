Над Нью-Йорком несколько минут летала "золотая пирамида"

В Нью-Йорке утром 25 мая заметили необычный объект в небе. «Золотая пирамида», как его назвали пользователи Сети, представляла собой НЛО и перемещалась в небе на протяжении нескольких минут.

Объект действительно напоминал пирамиду. Треугольные формы НЛО, представляющего собой объёмную фигуру, были видны в разных уголках Нью-Йорка. Жители мегаполиса стали снимать происходящее на камеру. Очевидец утверждает, что это произошло приблизительно в 5 часов утра по местному времени. На кадрах видеоролика, размещённого в дальнейшем в Сети, можно заметить огромный золотистый НЛО. Несколько минут «пирамида» двигалась в небе, после чего исчезла.

Жители Нью-Йорка массово подтверждают этот инцидент, а вот представители других штатов называют это монтажом и отказываются верить в НЛО на территории Нью-Йорка. Уфологи на данный момент никак не прокомментировали произошедшее.