Жительница Сербии пожаловалась полиции на следящее за ней привидение

В Сербии привидения начали следить за людьми, преследуя и пугая их. С подобным заявлением в полицию обратилась перепуганная жительница города Трстеник, чем шокировала сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно, буквально на днях в Сербии женщина пожаловалась полиции на преследования. Она заявила, что нечто странное прыгало по фонарным столбам, когда она поздним вечером возвращалась домой и проходила по железнодорожной станции. Правоохранители решили установить личность загадочного преследователя и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Увиденное шокировало даже самых ярых скептиков. На кадрах появившегося в Сети видео можно заметить, как женщина быстрым шагом проходит по железнодорожной станции и вдруг за ее спиной возникает белая полупрозрачная фигура, которая по своим размерам напоминает ребенка.

Следователи пока не поняли, с чем имеют дело, однако в соцсетях уже вовсю обсуждают привидение, которое следит за жителями Сербии и призывают быть осторожными.