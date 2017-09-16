Уфологи назвали 5 самых страшных случаев НЛО XXI века

Американские уфологи утверждают, что НЛО в 2017 году, который рассекретил Пентагон, не является первым случаем. Охотники за НЛО раскрыли пять самых страшных летающий объектов, которое человечество видело в XXI веке.

В 2001 году в штате Нью-Джерси исследователи заявили, что получили радиолокационные данные FAA, которые подтвердили наблюдения сразу нескольких НЛО. Далее 14 ноября 2004 года уфологический центр USS Princeton отметил неизвестное судно на радаре в 100 милях от побережья Сан-Диего. Командующий Дэвид Фравор пытался перехватить НЛО, однако объект передвигался слишком быстро. В 2006 году в международном аэропорту О'Хара был замечен темно-серый металлический корабль пришельцев, который напугал людей.

8 января 2008 года десятки жителей небольшой города Стивенвилл в штате Техас, в 100 милях к юго-западу от Далласа увидели настоящий НЛО, существование которого подтвердили уфологи. В 2015 году пилот над Атлантическим океаном преследовал целую группу НЛО, которые двигались в хаотичном порядке.