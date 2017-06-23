Английский писатель считает, что понятие подростков о любви извращено обществом

Английский писать Иэн Макьюэн считает, что современная молодёжь мало знает о настоящей любви. По его мнению, основные понятия у них сформировались под давлением общественного мнения, Сети и порнографии.

Макьюэн утверждает, что для большинства подростков любовь больше связана с физическим взаимодействием. «В социальных сетях никто не говорит об эмоциях, испытываемых при объятиях. Для многих это действие выглядит слишком невыразительно», - говорит писатель.

От настоящего и искреннего чувства молодежь отвлекает интернет, и большое количество распространяемой порнографии, которая изменяет взгляды в целом. Это также тесно переплетается и с тем, что у подростков возникают пробелы в сексуальном воспитании. Взгляды, сформированные под воздействием современных ценностей, перекрывают возможность узнать о схожем опыте предыдущих поколений.

Подобные параллели он проводил в своей книге, в которой рассказывал о подростках, живших в 1962 году. Он уверяет, что хоть время значительно различается, но тенденции развития проблемы продолжают сохраняться. Макьюэн уверен, что подросткам нужно проявлять больше искренности в отношениях и пытаться проявиться себя на более чувственном уровне.