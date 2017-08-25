В Польше суд признал невиновным мужчину спустя 19 лет заключения

В Польше суд признал невиновным по делу убийства мужчину, который уже отсидел 19 лет заключения.

В возрасте 23 лет мужчину признали виновным в убийстве 15-летней девушки. Она умерла, когда ее изнасиловали, а после этого оставили на улице в мороз. Тогда много людей говорили, что подозреваемый находился в совершенно другом месте. Вот только на теле погибшей обнаружили его волос. В итоге обвиняемого приговорили к 25 годам лишения свободы. Спустя 19 лет появились доказательства того, что мужчина был невиновен в случившемся. К слову, обнаружили, что волос на теле девушки - ни что иное, как способ подставить его. Тем более, что признания о виновности из мужчины выбивали пытками сотрудники полиции.

Мужчина очень эмоционально отреагировал на оправдание. В зале суда он не сдержался и расплакался. Стоит отметить, что он имеет полное право запросить компенсацию у государства за 19 лет в тюрьме.

Теперь у следственного отдела появился новый подозреваемый. Расследование по делу 20-летней давности снова продолжили.