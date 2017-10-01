ФАС не запретит рекламу казино на YouTube

Представители ФАС заявили, что они не в силах поставить запрет на рекламные ролики онлайн-казино на YouTube.

Работники ФАС заявили, что они не имеют право запретить рекламные ролики онлайн казино на YouTube. Дело в том, что служба действует только в рамках закона Российской Федерации. Это значит, что под ее влиянием оказываются только сайты с доменами ru, su и рф. Об этом сказал Андрей Кашеваров, замглавы ФАС. Напомним, что до этого ассоциация "Интернет-видео" написала жалобу, которую адресовала ФАС. Это было касательно того, что на YouTube для русских пользователей действует реклама, которая запрещена в стране. Андрей Кашеваров подчеркнул, что подобных полномочий у него нет, ведь такой вид рекламы технически существует вне российского интернета.

Напомним, что ФАС - это федеральная антимонопольная служба. В ее полномочие входит принятие определенных нормативных правовых актов, а также непосредственно контроль за тем, чтобы соблюдали антимонопольного законодательства (в том числе и услуги для общества и реклама). Андрей Кошеваров, замглавы ФАС, отвечает за отдел социальной сферы и торговли, финансовых рынков и рекламы.