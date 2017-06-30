Жительница Швеции изменила имя сына из-за татуировки

Жительница Швеции изменила имя своему ребенку после того, как ошибся татуировщик.

Женщина обратилась в тату-салон, который находится ближе всего к ее дому. Мастера она попросила набить ей тату с именами ее детей. Вот только после того, как она вернулась домой, она обнаружила, что в имени сына татуировщик допустил ошибку. По ее словам, обнаружив ошибку в имени сына она не сдержала слез. После этого шведка вернулась обратно в салон, чтобы разобраться с мастером. Мужчина рассмеялся ей в лицо, отметив, что эскиз перед процедурой стоит более детально изучать. Все же в салоне женщина получила компенсацию, а также контакты клиники, где она может удалить свое тату.

После того, как шведка увидела список процедур, которые нужно пройти для удаления татуировки, она решила, что проще будет изменить имя своему сыну. Тем более, по ее словам, новое имя даже понравилось ей больше. Сейчас она снова стала матерью и имя новорожденной дочери она так же хочет запечатлеть на своем теле. В этот раз она все же изучит подробно эскиз тату.