В Туле проводят акцию "Дети не летают"

В Туле родителям рассказывают, как не допустить падение ребенка из окна, в рамках акции "Дети не летают".

В центральном парке города волонтеры раздают листовки с важной информацией для молодых родителей. Они подчеркивают, что наличие сетки на окнах никак не могут уберечь ребенка от падения. Подобная акция проводится в городе в первый раз, однако она планируется быть регулярной в будущем. Распечатали множество экземпляров информационных листовок, которые волонтеры разместят в больницах, садиках и школах. Наталия Зыкова, уполномоченная по вопросам прав ребенка в области, отметила, что эта тема сейчас очень актуальна. Дело в том, что в этой области с начала года было уже несколько трагедий с детьми, выпавшими из окон.

Напомним, недавно в Москве из окна выпал ребенок. Очевидцы произошедшего вызвали к высотному жилому дому скорую помощь. Так же на место произошедшего направили самолет Московской санитарной помощи. Малыша увезли в больницу в очень тяжелом состоянии. Правоохранительные органы ведут расследование по этому делу.