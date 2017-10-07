Армия Израиля поделилась видео с разгромом Панцирь-С1 в Сирии

Израильская армия опубликовала видео с разгромом Панцирь-С1 (сирийский ракетно-пушечный комплекс).

Израильская армия поделилась шокирующим видео. В кадре видно, как случается обрушение Панцирь-С1 (сирийский ракетно-пушечный комплекс). При этом руководство израильской обороны заявило о том, что произошедшее относят к атаке на иранские объекты в Сирии. В ночь с 9 на 10 мая израильская армия снова сообщила о том, что еще двадцать ракет в Сирии они готовят к запуску. Некоторые позже все-таки были перехвачены, некоторые нанесли удар по нескольким сирийским провинциям.

Напомним, что Иран не одобряет действия Израиля в Сирии. Представитель внешнеполитического ведомства назвал причины израильтян необоснованными, нарушающими суверенитет Сирии. Так же он добавил, что подобные действия противоречат мировым конвенциям.